В Калининградской области ночью одновременно сгорели две машины

В 3:14 в в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о загоревшемся авто улице Карташева в областном центре. Пламя уничтожило моторный отсек и переднюю часть салона машины. В тушении огня задействовали один расчёт пожарно-спасательной части № 5 в составе 4 человек и 1 единицы техники.