В Калининградской области ночью одновременно сгорели две машины

В Калининградской области в ночь с 20 на 21 ноября сгорели два автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
В 3:14 в в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о загоревшемся авто улице Карташева в областном центре. Пламя уничтожило моторный отсек и переднюю часть салона машины. В тушении огня задействовали один расчёт пожарно-спасательной части № 5 в составе 4 человек и 1 единицы техники.
В 3:18 в пос. Доваторовка Черняховского района также выгорел автомобиль, огонь перекинулся на гараж и сараи, рядом с которыми стояла машина. В результате обгорели деревянные ворота. Площадь пожара составила 8 «квадратов». Пламя тушили 6 человек при поддержке спецмашины.
В калининграде на цокольном этаже таунхауса на Андреевской загорелась легковушка, пожарные успели вынести из огня собаку.