Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининградской области ночью одновременно сгорели две машины

Пожары произошли в областном центре и Черняховском районе.

Источник: Клопс.ru

В Калининградской области в ночь с 20 на 21 ноября сгорели два автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

В 3:14 в в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о загоревшемся авто улице Карташева в областном центре. Пламя уничтожило моторный отсек и переднюю часть салона машины. В тушении огня задействовали один расчёт пожарно-спасательной части № 5 в составе 4 человек и 1 единицы техники.

В 3:18 в пос. Доваторовка Черняховского района также выгорел автомобиль, огонь перекинулся на гараж и сараи, рядом с которыми стояла машина. В результате обгорели деревянные ворота. Площадь пожара составила 8 «квадратов». Пламя тушили 6 человек при поддержке спецмашины.

В калининграде на цокольном этаже таунхауса на Андреевской загорелась легковушка, пожарные успели вынести из огня собаку.