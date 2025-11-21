Ричмонд
В Перми прокуратура оспорила право собственности на береговую полосу Камы

Земельный участок находится в районе городского пляжа.

Источник: Комсомольская правда

Поводом для вмешательства природоохранной прокуратуры стало бетонное подпорное сооружение, ограничивающее свободный доступ к пляжу вблизи воды. Надзорный орган оспорил в суде право частной собственности на земельный участок в береговой полосе реки Камы.

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу ответчика. Судебная инстанция признала обоснованными исковые требования прокуратуры и оставила без изменения решение Ленинского районного суда Перми и апелляционное определение Пермского краевого суда.

Судебные акты признали отсутствующим право частной собственности на часть земельного участка по ул. 2-я Камская в Ленинском районе в связи с его наложением на береговую полосу. Суд возложил на собственника земельного участка обязанность по демонтажу бетонного подпорного сооружения.

Прокуратура Пермского кря сообщила, что исполнение судебного акта находится на контроле надзорного органа.