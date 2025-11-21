В Перми прокуратура оспорила право собственности на береговую полосу Камы

Судебные акты признали отсутствующим право частной собственности на часть земельного участка по ул. 2-я Камская в Ленинском районе в связи с его наложением на береговую полосу. Суд возложил на собственника земельного участка обязанность по демонтажу бетонного подпорного сооружения.