В Перми прокуратура оспорила право собственности на береговую полосу Камы

Поводом для вмешательства природоохранной прокуратуры стало бетонное подпорное сооружение, ограничивающее свободный доступ к пляжу вблизи воды. Надзорный орган оспорил в суде право частной собственности на земельный участок в береговой полосе реки Камы.
Седьмой кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу ответчика. Судебная инстанция признала обоснованными исковые требования прокуратуры и оставила без изменения решение Ленинского районного суда Перми и апелляционное определение Пермского краевого суда.
Судебные акты признали отсутствующим право частной собственности на часть земельного участка по ул. 2-я Камская в Ленинском районе в связи с его наложением на береговую полосу. Суд возложил на собственника земельного участка обязанность по демонтажу бетонного подпорного сооружения.
Прокуратура Пермского кря сообщила, что исполнение судебного акта находится на контроле надзорного органа.