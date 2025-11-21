Ричмонд
Три человека погибли при крушении частного самолёта в горах

В Японии потерпел крушение частный самолёт, полностью сгоревший после удара о склон.

В Японии потерпел крушение частный самолёт, полностью сгоревший после удара о склон. Все находившиеся на борту погибли.

Как выяснилось, трагедия произошла утром 18 ноября в горной местности близ деревни Хосино в префектуре Фукуока. На борту находились трое мужчин в возрасте от 50 до 70 лет. Никто не выжил, передает TNC News.

По данным японского Минтранса, самолёт вылетел из аэропорта префектуры Сага в 10:30 и направлялся в город Яо в префектуре Осака. Спустя некоторое время связь с бортом пропала.

После крушения над горами наблюдали густой чёрный дым. Разбросанные обломки и обугленные фрагменты лайнера обнаружили на большой площади вокруг места падения.

