Пропавший журналист нижегородских «Вестей» Кузнецов погиб под колесами поезда

— Ему было всего 26 лет. Жить бы и жить, но… Судьба распорядилась иначе, — с сожалением написал о нем Алексей Лебедь. — С Артёмом мы общались на профессиональные темы, совместно работали над сюжетами для «Зачёта». Артем поучаствовал и в одном из проектов «Формулы». Зарисовка на конкурс «Посмотри на город», посвященная 800-летию Нижнего Новгорода. Сложно поверить, что его нет с нами.