Пропавший журналист нижегородских «Вестей» Кузнецов погиб под колесами поезда

В Нижегородской области нашли мертвым 26-летнего корреспондента программы «Вести. Зачет» на канале ГТРК «Нижний Новгород» Артема Кузнецова. Об этом сообщили в поисково-спасательном центре «РЫСЬ».
— Артем Кузнецов ушел из дома еще 9 ноября. С тех пор его больше никто не видел, — сообщили в отряде.
Поиски продолжались в течение двух недель. За это время отрабатывались самые разные версии и варианты событий. К поискам были подключены и правоохранительные органы, и волонтеры. К сожалению, Артем был найден мертвым.
Как сообщил руководитель студии сетевого телевидения «Формула» Алексей Лебедь, молодой человек попал под поезд и погиб. Журналисту было всего 26 лет.
В Нижнем Новгороде Артем Кузнецов был довольно известным человеком. Он являлся корреспондентом молодежного проекта «Вести. Зачет» на ГТРК «Нижний Новгород», вел авторскую программу «Диалог» на канале «Че!» и активно вел собственный блог. Всем знакомым и друзья он запомнился как очень светлый и талантливый человек.
— Ему было всего 26 лет. Жить бы и жить, но… Судьба распорядилась иначе, — с сожалением написал о нем Алексей Лебедь. — С Артёмом мы общались на профессиональные темы, совместно работали над сюжетами для «Зачёта». Артем поучаствовал и в одном из проектов «Формулы». Зарисовка на конкурс «Посмотри на город», посвященная 800-летию Нижнего Новгорода. Сложно поверить, что его нет с нами.
Редакция «Комсомольской правды-Нижний Новгород» выражает свои соболезнования родным и близким Артема Кузнецова.