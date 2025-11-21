Ричмонд
В Ангарске 57-летний мужчина стрелял из охотничьего ружья по забору

Мужчина повредил и камеру наружного наблюдения.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Ангарске 57-летний мужчина стрелял из охотничьего ружья по забору в частном секторе микрорайона «Северный». Сообщения о громких хлопках, похожих на выстрелы, поступили в отдел полиции от местных жителей. Оперативники приехали на место и установили личность подозреваемого.

— Причиной конфликта, переросшего в стрельбу, могла стать давняя ссора между соседями, — рассказали КП-Иркуск в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

В процессе стрельбы мужчина повредил не только чужой забор, но и камеру наружного наблюдения. На вопросы полицейских мужчина не смог дать объяснения своим действиям. Охотничье ружье незамедлительно изъяли.

В отношении мужчины составили административные материалы. Также правоохранители устанавливают точную сумму причиненного ущерба и решают вопрос о заведении уголовного дела по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», санкция которой предусматривает лишение свободы до пяти лет.