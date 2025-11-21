В Ангарске 57-летний мужчина стрелял из охотничьего ружья по забору в частном секторе микрорайона «Северный». Сообщения о громких хлопках, похожих на выстрелы, поступили в отдел полиции от местных жителей. Оперативники приехали на место и установили личность подозреваемого.