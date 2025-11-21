Причиной схода вагонов в Иркутской области стал посторонний предмет

Инцидент произошел в пятницу, в 1:15 по местному времени на железнодорожной станции Облепиха Восточно-Сибирской железной дороги. В результате аварии сошли с рельсов и опрокинулись локомотив и вагоны, гружёные углем. Следствие считает, что причиной стало оставление постороннего предмета на путях работниками, проводившими ремонт.