Причиной схода вагонов в Иркутской области стал посторонний предмет

Ущерб превысил 1 миллион рублей, пострадавших нет.

Источник: Аргументы и факты

В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту схода вагонов и локомотива на ВСЖД. Предварительно причиной происшествия стал посторонний предмет, оставленный на путях ремонтниками, сообщает Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел в пятницу, в 1:15 по местному времени на железнодорожной станции Облепиха Восточно-Сибирской железной дороги. В результате аварии сошли с рельсов и опрокинулись локомотив и вагоны, гружёные углем. Следствие считает, что причиной стало оставление постороннего предмета на путях работниками, проводившими ремонт.

Размер ущерба составил более 1 млн рублей, пострадавших нет.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба по неосторожности.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области с рельсов сошли пять цистерн с мазутом.