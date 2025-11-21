Один человек погиб в пожаре в частном доме в Краснотурьинске

Так, накануне в Краснотурьинске на улице Комсомольская на площади 60 квадратных метров горела квартира в частном жилом доме. Пожар потушили за 38 минут 6 специалистов на двух спецмашинах. В ходе тушения пожара спасатели обнаружили погибшего.