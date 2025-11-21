Один человек погиб в пожаре в частном доме в Краснотурьинске

На Среднем Урале за прошедшие сутки ликвидировали 20 пожаров, восемь из которых случились жилом секторе, есть погибший.
Так, накануне в Краснотурьинске на улице Комсомольская на площади 60 квадратных метров горела квартира в частном жилом доме. Пожар потушили за 38 минут 6 специалистов на двух спецмашинах. В ходе тушения пожара спасатели обнаружили погибшего.
В Екатеринбурге по улице Академика Ландау горел автомобиль на площади 3 «квадрата». Возгорание ликвидировали за две минуты 4 специалиста на одной единице техники.
В Асбесте на улице Ильина на площади 105 квадратных метров горели стены и кровля неэксплуатируемого здания. С пожаром справились за час 12 специалистов на трех спецмашинах.
В Нижнем Тагиле на улице Ленинградский проспект на площади 10 «квадратов» горел мусор в подвале девятиэтажки. Пожар потушили за 13 минут 12 спасателей на трех единицах техники.