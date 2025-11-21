Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Один человек погиб в пожаре в частном доме в Краснотурьинске

За сутки свердловские спасатели потушили 20 пожаров.

Источник: Аргументы и факты

На Среднем Урале за прошедшие сутки ликвидировали 20 пожаров, восемь из которых случились жилом секторе, есть погибший.

Так, накануне в Краснотурьинске на улице Комсомольская на площади 60 квадратных метров горела квартира в частном жилом доме. Пожар потушили за 38 минут 6 специалистов на двух спецмашинах. В ходе тушения пожара спасатели обнаружили погибшего.

В Екатеринбурге по улице Академика Ландау горел автомобиль на площади 3 «квадрата». Возгорание ликвидировали за две минуты 4 специалиста на одной единице техники.

В Асбесте на улице Ильина на площади 105 квадратных метров горели стены и кровля неэксплуатируемого здания. С пожаром справились за час 12 специалистов на трех спецмашинах.

В Нижнем Тагиле на улице Ленинградский проспект на площади 10 «квадратов» горел мусор в подвале девятиэтажки. Пожар потушили за 13 минут 12 спасателей на трех единицах техники.