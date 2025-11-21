Ричмонд
Два человека пострадали при падении обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани

В Славянске-на-Кубани в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата пострадали два человека, которые были госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощь.

Согласно информации оперативного штаба Краснодарского края, повреждения получили жилые дома по семи адресам — нарушены целостность крыш, оконных и дверных конструкций.

На месте происшествия работают оперативные и специальные службы.

Ранее сообщалось, что в Славянске-на-Кубани введены экстренные меры безопасности в образовательных учреждениях. В связи с угрозой беспилотной опасности было принято решение об отмене занятий во всех школах и детских садах города.

