Два человека госпитализированы после падения обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани

В городе Славянске-на-Кубани два человека получили травмы в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата. Пострадавших доставили в медицинское учреждение, где им оказывают всю необходимую помощь. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в своём Telegram-канале.
«В Славянске-на-Кубани из-за падения обломков БПЛА пострадали два человека. Они госпитализированы», — отметили в штабе.
Уточняется, что обломки повредили жилые дома по семи адресам. В результате инцидента пострадали кровли, оконные рамы и дверные проёмы. На месте работают сотрудники оперативных и специальных служб. Местная администрация пообещала оказать жильцам помощь в восстановлении имущества.
Прежде губернатор Андрей Бочаров рассказал, что в Волгограде в результате удара БПЛА ВСУ пострадали несколько многоквартирных домов. У них повреждены фасады, остекление и придомовая территория.