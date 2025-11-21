Ричмонд
Два человека госпитализированы после падения обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани

ВСУ атаковали ряд жилых домов в Славянске-на-Кубани Краснодарского края, пострадали два человека.

В городе Славянске-на-Кубани два человека получили травмы в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата. Пострадавших доставили в медицинское учреждение, где им оказывают всю необходимую помощь. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в своём Telegram-канале.

«В Славянске-на-Кубани из-за падения обломков БПЛА пострадали два человека. Они госпитализированы», — отметили в штабе.

Уточняется, что обломки повредили жилые дома по семи адресам. В результате инцидента пострадали кровли, оконные рамы и дверные проёмы. На месте работают сотрудники оперативных и специальных служб. Местная администрация пообещала оказать жильцам помощь в восстановлении имущества.

Прежде губернатор Андрей Бочаров рассказал, что в Волгограде в результате удара БПЛА ВСУ пострадали несколько многоквартирных домов. У них повреждены фасады, остекление и придомовая территория.

