Экс-вице-премьер Башкирии Алан Марзаев получил 13 лет колонии строгого режима

Накануне оглашения приговора Марзаев выступил с последним словом, в котором категорически отрицал свою вину. Он поблагодарил своих адвокатов за работу и заявил о намерении очистить свою репутацию и привлечь к ответственности обвинителей. Бывший чиновник утверждал, что по 27 пунктам обвинения не представлено доказательств, а часть из них была сфальсифицирована. Он расценил требование прокурора о строгом наказании как признак беспомощности обвинения и попытку давления на суд, пообещав в случае обвинительного приговора обратиться в Верховный суд России.