Экс-вице-премьер Башкирии Алан Марзаев получил 13 лет колонии строгого режима

Ленинский районный суд Уфы вынес приговор бывшему вице-премьеру правительства Башкирии Алану Марзаеву, назначив ему наказание в виде 13 лет лишения свободы. Срок наказания будет исчисляться с учетом времени нахождения в следственном изоляторе с 30 сентября.
Помимо лишения свободы, суд установил для Марзаева запрет занимать должности на государственной службе в течение 12 лет. Также бывший чиновник должен выплатить штраф в размере 561,3 миллиона рублей и вернуть 37 миллионов рублей — сумму, равную полученной взятке.
Согласно материалам следствия, с декабря 2023 года по апрель 2024 года Марзаев через посредника получил 37 миллионов рублей от руководства компании «Дотрансстрой». Эти средства были переданы за содействие в заключении контрактов в дорожной сфере, обеспечение своевременной оплаты выполненных работ и общее покровительство.
Накануне оглашения приговора Марзаев выступил с последним словом, в котором категорически отрицал свою вину. Он поблагодарил своих адвокатов за работу и заявил о намерении очистить свою репутацию и привлечь к ответственности обвинителей. Бывший чиновник утверждал, что по 27 пунктам обвинения не представлено доказательств, а часть из них была сфальсифицирована. Он расценил требование прокурора о строгом наказании как признак беспомощности обвинения и попытку давления на суд, пообещав в случае обвинительного приговора обратиться в Верховный суд России.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.