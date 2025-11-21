Стало известно о новой задержке пассажирских поездов, следующих через Пермь

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила о сходе локомотива и вагонов грузового поезда. ЧП произошло 21 ноября в 01:15 на 4 565 км перегона «Алзамай-Облепиха». Движение поездов на участке железной дороги полностью остановили. Пассажирские поезда следуют с многочасовыми опозданиями.
Федеральная пассажирская компания сообщила о задержке пассажирских поездов, следующих через Пермь: № 1 «Владивосток-Москва», № 2 «Москва-Владивосток», № 9 «Владивосток- Москва», № 69 «Чита-Москва». Максимальное время задержки составляет 9 часов.
«Пассажиры задержанных поездов обеспечены питанием, сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим», — сообщила ФПК.
Железнодорожники принимают все необходимые меры для восстановления движения поездов.
Ранее на границе Пермского края и Свердловской области произошло возгорание цистерн с газовым конденсатом. На время восстановления пути часть поездов приостановили, а затем направили в объезд через станцию «Чусовская». Движение поездов частично восстановили вечером 20 ноября.