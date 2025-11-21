Стало известно о новой задержке пассажирских поездов, следующих через Пермь

Ранее на границе Пермского края и Свердловской области произошло возгорание цистерн с газовым конденсатом. На время восстановления пути часть поездов приостановили, а затем направили в объезд через станцию «Чусовская». Движение поездов частично восстановили вечером 20 ноября.