Появилось видео с места схода вагонов на ВСЖД в Иркутской области

Появилось видео с места схода вагонов с углём на Восточно-Сибирской железной дороге в Тайшетском районе Иркутской области. Об этом irk.aif.ru сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
«Пострадавших нет. В настоящее время движение поездов полностью остановлено, производятся восстановительные работы. На месте работает Тайшетский транспортный прокурор Александр Эдельман», — рассказали в ведомстве.
Напомним, вагоны с углём и локомотив сошли с путей 21 ноября в 01:15 по местному времени. По предварительным данным, причиной этого стал посторонний предмет, оставленный на рельсах ремонтировавшими пути рабочими. Ущерб от происшествия составил более миллиона рублей, задерживаются шесть пассажирских поездов на время до шести часов. Восточное МСУТ СК России возбудило уголовное дело.