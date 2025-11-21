Появилось видео с места схода вагонов на ВСЖД в Иркутской области

Напомним, вагоны с углём и локомотив сошли с путей 21 ноября в 01:15 по местному времени. По предварительным данным, причиной этого стал посторонний предмет, оставленный на рельсах ремонтировавшими пути рабочими. Ущерб от происшествия составил более миллиона рублей, задерживаются шесть пассажирских поездов на время до шести часов. Восточное МСУТ СК России возбудило уголовное дело.