В Ачинске женщина без водительских прав за две ночи разбила пять машин

В 3-м Привокзальном микрорайоне Ачинска произошла авария.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 21 ноября в одном из дворов Ачинска Красноярского края произошла авария: 48-летняя женщина за рулем Toyota Sprinter разбила два припаркованных автомобиля в 3-м Привокзальном микрорайоне. Как утверждают наши коллеги с сайта «Запад24», накануне женщина уже повредила три легковушки и скрылась с места ДТП.

Тогда около дома № 18 в том же районе пьяная горожанка врезалась в припаркованную Toyota Corona Premio, а затем при движении задним ходом протаранила Renault Scenic и Mazda СХ-5, после чего спокойно уехала.

Нарушительницу нашли. На нее составили три административных материала — горе-автомобилистке грозит штраф до 60 тысяч рублей. При этом водительского удостоверения женщина не имеет.

В каком состоянии она находилась сегодня и какие меры примут полицейские, в пресс-службе Госавтоинспекции обещали рассказать позже.