В Ачинске женщина без водительских прав за две ночи разбила пять машин

Ночью 21 ноября в одном из дворов Ачинска Красноярского края произошла авария: 48-летняя женщина за рулем Toyota Sprinter разбила два припаркованных автомобиля в 3-м Привокзальном микрорайоне. Как утверждают наши коллеги с сайта «Запад24», накануне женщина уже повредила три легковушки и скрылась с места ДТП.