Бастрыкин взял на контроль расследование стычки многодетной матери с мигрантами в Самаре

Перед этим в интернете появилось видео с сообщениями о том, что мигранты повредили машину многодетной матери на подземном паркинге в Парковом переулке. Конфликт произошел из-за того, что женщина не смогла договориться с матерью одного из приезжих насчет парковочных мест, в итоге ее автомобиль перекрыл выезд другой машине.