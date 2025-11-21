Психиатрическая экспертиза вынесла вердикт по делу об убийстве Игоря Талькова

Шляфмана признали виновным в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах и покушении на убийство. Он заочно приговорен к 13 годам колонии общего режима. Однако в 1992 году Шляфман уехал в Израиль и сейчас находится в международном розыске.