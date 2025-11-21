В Североуральске полицейские ищут 12-летнего подростка

В свердловском городе Североуральске полицейские объявили розыск несовершеннолетнего Дмитрия Колотилова. 12-летнего мальчика последний раз видели 19 ноября, когда он отправился гулять. С тех пор подросток не появлялся дома.
Приметы Дмитрия: рост 150 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, прямые, короткие. Был одет в черные джинсы, синие кроссовки, черно-белую куртку без капюшона.
Сообщить информацию о пропавшем ребенке просят в дежурную часть ОМВД России «Североуральский» по телефонам: 8 (34380) 3−42−20; 3−11−02 или 102.