В Перми трамваи массово встали у цирка из-за ДТП с легковушкой

Авария с участием общественного транспорта случилась на улице Крупской утром 21 ноября. Как рассказала perm.aif.ru местная жительница Александра, около 10:20 часов утра один из вагонов маршрута № 7 врезался в белый легковой автомобиль. Из-за столкновения за местом аварии начали копиться другие трамваи.