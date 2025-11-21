В Перми трамваи массово встали у цирка из-за ДТП с легковушкой

Трамваи массово встали в районе цирка в Перми из-за ДТП с вагоном и легковым авто, рассказала сайту perm.aif.ru очевидица.
Авария с участием общественного транспорта случилась на улице Крупской утром 21 ноября. Как рассказала perm.aif.ru местная жительница Александра, около 10:20 часов утра один из вагонов маршрута № 7 врезался в белый легковой автомобиль. Из-за столкновения за местом аварии начали копиться другие трамваи.
Девушка также поделилась с perm.aif.ru снимками с места происшествия. На фотографиях заметно, что белый автомобиль частично перегородил трамвайные пути после столкновения. Водители авто и застрявших вагонов вышли на улицу и осматривают место ДТП.
Всего к 10:30 часам утра на улице Крупской застряли четыре трамвая, следующие по маршруту № 7.