В Москве появилась «исполнительница желаний» с карточками и QR-кодами

На Патриарших прудах в Москве замечена женщина — участница «свиты Воланда», предлагающая прохожим исполнение желаний.
Как выяснилось, дама — эффектная блондинка в шубе — раздаёт прохожим карточки с инструкцией. Москвичам предлагают отсканировать QR-код, завязать нитку на запястье «для концентрации» и включить музыкальный трек. По словам очевидцев, женщина уверяет, что метод «работает безотказно».
Однако, по оценке жителей столичного района, речь идёт не о магии, а о попытке завладеть личными данными или деньгами. Схема с QR-кодом предполагает переход по неизвестной ссылке, после чего могут потребоваться данные банковской карты или доступ к устройству, передает «Москва 24».
Женщина в шубе, по словам очевидцев, активно демонстрирует свой образ как «доказательство» того, что её собственные желания якобы уже исполнились.
