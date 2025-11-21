В Москве появилась «исполнительница желаний» с карточками и QR-кодами

Однако, по оценке жителей столичного района, речь идёт не о магии, а о попытке завладеть личными данными или деньгами. Схема с QR-кодом предполагает переход по неизвестной ссылке, после чего могут потребоваться данные банковской карты или доступ к устройству, передает «Москва 24».