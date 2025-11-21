Один человек погиб в ДТП с грузовиком в Геленджике. Авария произошла на федеральном автодороге «Дон» в районе села Пшада вечером 20 ноября.
Предварительно, 38-летний водитель УАЗ не справился с управлением. Автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком DAF, которым управлял 42-летний местный житель.
«В результате ДТП водитель УАЗ скончался до приезда скорой помощи», — сообщили в отделе МВД России по Геленджику.
В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.
