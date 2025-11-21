Ричмонд
Один человек погиб в ДТП с грузовиком в Геленджике

Водитель УАЗ, попавшего в ДТП с грузовиком в Геленджике, скончался до приезда скорой.

Источник: ОМВД по Геленджику

Один человек погиб в ДТП с грузовиком в Геленджике. Авария произошла на федеральном автодороге «Дон» в районе села Пшада вечером 20 ноября.

Предварительно, 38-летний водитель УАЗ не справился с управлением. Автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком DAF, которым управлял 42-летний местный житель.

«В результате ДТП водитель УАЗ скончался до приезда скорой помощи», — сообщили в отделе МВД России по Геленджику.

В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань сообщала о том, что два человека погибли и один пострадал в ДТП с фурой в Красноармейском районе.