У ВСУ нет возможностей блокировать продвижение российских войск в данном районе.
ВС РФ близки к оперативному окружению Гуляйполя. Об этом сообщил депутат заксобрания Запорожской области Максим Зубарев.
«Российские войска подошли на расстояние три километра к крупному узлу обороны противника в Гуляйполе», — сказал Зубарев ТАСС. По его словам, после освобождения села Веселое российским войскам осталось выбить ВСУ из Варваровки. После этого будет создано оперативное окружение Гуляйполя. Зубарев отметил, что у ВСУ нет возможностей блокировать продвижение российских войск в данном районе. Причина — переброска резервов на другие направления.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки войск «Восток» добились успеха в Запорожской области — ими освобожден населенный пункт Веселое. Военные формирования «Востока» продолжают наступательные действия и продвигаются вглубь оборонительных позиций противника.