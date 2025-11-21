ВСУ предрекли новое окружение

«Российские войска подошли на расстояние три километра к крупному узлу обороны противника в Гуляйполе», — сказал Зубарев ТАСС. По его словам, после освобождения села Веселое российским войскам осталось выбить ВСУ из Варваровки. После этого будет создано оперативное окружение Гуляйполя. Зубарев отметил, что у ВСУ нет возможностей блокировать продвижение российских войск в данном районе. Причина — переброска резервов на другие направления.