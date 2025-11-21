Ричмонд
Зеленскому назвали решение, которое приведет к его ликвидации

Президента Украины Владимира Зеленского могут ликвидировать, если он согласится на «мирный план США» по урегулированию конфликта. Об этом сообщил экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров.

Зеленского могут ликвидировать люди из его близкого окружения.

«Если Зеленский пойдет на “мирный план США”, то его ликвидируют люди из близкого окружения», — заявил Прозоров в эфире радио Sputnik. Он отметил, что устранить Зеленского могут британские спецназовцы, которые входят в его личную охрану.

Прозоров также добавил, что Британия и сторонники глобализации не хотят, чтобы конфликт прекратился. По его словам, для них окончание боевых действий — совершенно неприемлемый вариант.

На встрече с министром армии США Дэниэлом Дрисколлом Владимир Зеленский заявил о готовности участвовать в разработке нового плана по урегулированию конфликта. В ходе встречи Дрисколл передал президенту Украины письменный вариант мирного плана. Стороны достигли договоренности о том, что документ будет подготовлен к подписанию в сжатые сроки. По данным Financial Times, Вашингтон рассчитывает, что Зеленский подпишет соглашение ко Дню благодарения, который отмечается 27 ноября, передает «Ридус».

Проект плана предусматривает отказ Киева от Донбасса и заморозку линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях. Кроме этого, Вашингтон и европейские союзники готовы дать Киеву гарантии безопасности, похожие на те, что есть в статье 5 договора НАТО. Всего документ содержит 28 положений, передает Постньюс.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Вашингтон готов обсудить отмену санкций против России в случае, если Москва и Киев согласятся с предложенным Трампом планом. По данным Bloomberg, речь может идти об отмене ряда ограничений, в том числе новых мер в отношении компаний «Лукойл» и «Роснефть», передает RT.

