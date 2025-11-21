Зеленскому назвали решение, которое приведет к его ликвидации

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Вашингтон готов обсудить отмену санкций против России в случае, если Москва и Киев согласятся с предложенным Трампом планом. По данным Bloomberg, речь может идти об отмене ряда ограничений, в том числе новых мер в отношении компаний «Лукойл» и «Роснефть», передает RT.