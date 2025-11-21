Ричмонд
В оперштабе сообщили о поврежденной инфраструктуре от упавших дронов на Кубани

Два частных дома повреждены в результате падения обломков украинских беспилотников в Красноармейском районе Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба региона в Telegram-канале.

Источник: Газета.Ру

Отмечается, что при падении обломков сбитых дронов в хуторе Трудобеликовском в одном из домовладений выбило окна и двери, во втором были повреждены окна и навес. В обоих случаях никто не пострадал.

На место ЧП прибыли сотрудники экстренных и специальных служб.

Также в оперштабе сообщили, что два человека пострадали в Славянске-на-Кубани в результате падения обломков дронов.

По данным Минобороны РФ, силы противовоздушной обороны в ночь на 21 ноября сбили 33 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины над территорией России, в том числе два — над Краснодарским краем.

Вечером 20 ноября Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО перехватили и уничтожили 11 украинских БПЛА над Россией. Беспилотники самолетного типа были уничтожены в период с 20:00 до 23:00 мск.

