Исполняющий обязанности вице-премьера Башкирии Марзаев получил 13 лет за взятку

Ленинский районный суд Уфы приговорил исполняющего обязанности вице-премьера правительства Башкирии Алана Марзаева к 13 годам лишения свободы и штрафу в размере 560 миллионов рублей за получение взятки в размере 37 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 21 ноября, сообщили в прокуратуре Башкирии.
— Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, приговорил Марзаева к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в десятикратном размере взятки (свыше 560 миллионов рублей) и с лишением права в течение 12 лет занимать определенные должности, — сообщили в ведомстве.
Доход от взяток будет обращен в пользу государства. Также чиновника лишили республиканских наград и почетных званий.
В ходе судебного разбирательства было установлено, что Марзаев с декабря 2023 года по апрель 2024 года, угрожая препятствием законной предпринимательской деятельности, получил через посредника от руководителей дорожно-строительной компании свыше 37 миллионов рублей. В обмен на взятку он обещал помочь в заключении контрактов на выполнение работ в области дорожного хозяйства в Уфе, обеспечить их своевременную оплату, а также предоставить общее покровительство. Стороны договорились о передаче 10 процентов от суммы каждого заключенного государственного контракта. За указанный период было подписано шесть контрактов на общую сумму более 560 миллионов рублей, говорится в публикации.
Марзаев был арестован в сентябре 2024 года. В суде он утверждал, что дело является сфабрикованным. Прокуратура просила назначить ему 14 лет колонии строгого режима и штраф в десятикратном размере от суммы взятки (более 560 миллионов рублей). Суд уменьшил срок на один год.