Исполняющий обязанности вице-премьера Башкирии Марзаев получил 13 лет за взятку

В ходе судебного разбирательства было установлено, что Марзаев с декабря 2023 года по апрель 2024 года, угрожая препятствием законной предпринимательской деятельности, получил через посредника от руководителей дорожно-строительной компании свыше 37 миллионов рублей. В обмен на взятку он обещал помочь в заключении контрактов на выполнение работ в области дорожного хозяйства в Уфе, обеспечить их своевременную оплату, а также предоставить общее покровительство. Стороны договорились о передаче 10 процентов от суммы каждого заключенного государственного контракта. За указанный период было подписано шесть контрактов на общую сумму более 560 миллионов рублей, говорится в публикации.