Житель Цимлянска оказался под стражей за попытку купить оружейный экзамен

Житель Цимлянска заключен под стражу за попытку купить оружейный экзамен. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о коммерческом подкупе. Об этом сообщили в Следственном управлении СК по Ростовской области.
— По версии следствия, в августе 2025 года мужчина через посредника передал деньги директору учебного центра. Он хотел получить документ о знании правил обращения с оружием без сдачи экзаменов, — уточнили в донском Следкоме.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.
