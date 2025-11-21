Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Цимлянска оказался под стражей за попытку купить оружейный экзамен

За попытку подкупа при сдаче оружейного экзамена заключен под стражу житель Дона.

Житель Цимлянска заключен под стражу за попытку купить оружейный экзамен. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о коммерческом подкупе. Об этом сообщили в Следственном управлении СК по Ростовской области.

— По версии следствия, в августе 2025 года мужчина через посредника передал деньги директору учебного центра. Он хотел получить документ о знании правил обращения с оружием без сдачи экзаменов, — уточнили в донском Следкоме.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!

Читайте также.

Жителя Ростова осудили за незаконный арсенал с оружием, гранатами и взрывчаткой.