Раскрыта реакция Зеленского на новый мирный план Трампа

«Скорее всего, Зеленский тянет время. Надеюсь, ему это не удастся», — написал Кошкович в соцсети Х. Накануне в офисе Владимира Зеленского заявили, что он получил проект предложения США по урегулированию конфликта на Украине. Зеленский и делегация из США договорились работать над положениями документа. Глава Украины рассчитывает в ближайшие дни обсудить с президентом США Дональдом Трампом «пункты, необходимые для мира».