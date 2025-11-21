Раскрыта реакция Зеленского на новый мирный план Трампа

В офисе Зеленского заявили, что он получил проект США по урегулированию конфликта.
Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на мирный план США по Украине решил тянуть время. Об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
«Скорее всего, Зеленский тянет время. Надеюсь, ему это не удастся», — написал Кошкович в соцсети Х. Накануне в офисе Владимира Зеленского заявили, что он получил проект предложения США по урегулированию конфликта на Украине. Зеленский и делегация из США договорились работать над положениями документа. Глава Украины рассчитывает в ближайшие дни обсудить с президентом США Дональдом Трампом «пункты, необходимые для мира».
По информации портала Axios, США проводят «тайные консультации» с Россией по разработке нового мирного плана, который состоит из 28 пунктов и разделен на четыре категории: мир, гарантии Украине, безопасность в Европе, будущие отношения сторон с США.
Зарубежные СМИ раскрыли некоторые детали предполагаемого плана:
передача России всей территории Донбасса в обмен на гарантии безопасности от США;заморозка большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях;официальное признание Крыма и Донбасса российскими;сокращение американской военной помощи и численности ВСУ;запрет на размещение на Украине иностранных войск;отсутствие у Киева оружия, способного бить вглубь России;установление официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным;снятие санкций с России.
Согласно информации Axios, Вашингтон совместно с европейскими союзниками намерен предоставить Киеву гарантии безопасности, которые будут аналогичны положениям статьи 5 договора НАТО. В проекте документа подчеркивается, что обеспечение безопасности Украины имеет ключевое значение для поддержания стабильности в Европе. Страны НАТО, включая Францию, Великобританию, Германию, Польшу и Финляндию, совместно с США выражают готовность противодействовать возможным угрозам и реагировать на их проявления. Срок действия плана составляет 10 лет с возможностью последующего продления.