На Ямале учителя интерната жестоко обращались с детьми

В селе Гыда Тазовского района ЯНАО два педагога подозреваются в жестоком обращении с воспитанниками. Об этом URA.RU сообщил источник из числа местных жителей на условиях анонимности.

В Гыде учителя жестоко обходились с детьми.

«В школе-интернате не все благополучно. Недавно прокуратура района провела проверку. Среди жителей обсуждается версия, что несколько педагогов школы допускали жестокое обращение с детьми», — сообщил корреспонденту агентства собеседник.

По информации источников, в интернате действительно проводилась проверка силовиков. Там замечены как сотрудники СК, так и работники прокуратуры.

За подтверждением информации о жестоком обращении с детьми со стороны педагогов агентство обратилось в пресс-службу прокуратуры ЯНАО. Ответ ожидается. С запросом, возбуждены ли уголовные дела в отношении педагогов школы направлен запрос в СУ СКР по ЯНАО, там пока информацию не комментируют.

Обновлено в 11:10:

Согласно официальному пресс-релизу СУ СКР по ЯНАО с октября 2024 года по октябрь 2025 года в Гыде двое учителей физкультуры школы-интерната применяли в отношении трех несовершеннолетних учеников недопустимые методы воспитания. В отношении подозреваемых в жестоком обращении с детьми возбуждены уголовные дела по статье 156 УК РФ. В ходе следствия будет дана юридическая оценка действию (бездействию) руководства учебного заведения.