На Ямале учителя интерната жестоко обращались с детьми

За подтверждением информации о жестоком обращении с детьми со стороны педагогов агентство обратилось в пресс-службу прокуратуры ЯНАО. Ответ ожидается. С запросом, возбуждены ли уголовные дела в отношении педагогов школы направлен запрос в СУ СКР по ЯНАО, там пока информацию не комментируют.