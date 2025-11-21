Ричмонд
Украинские беспилотники атаковали шесть регионов России: карта ударов БПЛА на 21 ноября

За ночь сбито более 30 БПЛА ВСУ.

Условные обозначения.

Над Россией сбито несколько десятков БПЛА.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 20 ноября до 7:00 мск 21 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сообщает Минобороны РФ в своем telegram-канале. Ведомство уточнило, что больше всего БПЛА было уничтожено над Смоленской и Ростовской областями — по семь аппаратов в каждой.

По данным Министерства обороны, шесть БПЛА были ликвидированы над Белгородской областью, пять — над акваторией Черного моря, четыре — над Республикой Крым, два — над Воронежской областью и еще два — над Краснодарским краем.

Где временно не летали самолеты.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в ряде аэропортов России. О работе аэропортов своевременно информировал пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем telegram-канале.

Ограничения коснулись аэропортов Саратова, Тамбова, Казани, Самары, Нижнекамска, Краснодара, Ижевска и Волгограда. В некоторых аэропортах ограничения уже сняты: в Самаре они были сняты в 5:17 по московскому времени, в Казани и Нижнекамске — в 7:08 по московскому времени.

В Ставропольском крае объявили ракетную опасность.

В Ставропольском крае ночью была объявлена беспилотная опасность. О ней сообщил глава Ставропольского края Владимир Владимиров в своем telegram-канале. Он напомнил, что за помощью стоит обращаться по единому телефону экстренных служб «112».

В Чертковском и Шолоховском районах Ростовской области отражена атака БПЛА.

По словам главы Ростовской области Юрия Слюсаря, в ночь в Чертковском и Шолоховском районах региона отражена атака беспилотников. Никто не пострадал. В Чертковском районе повреждена опора ЛЭП возле хутора Нагибин, более 200 домов остались без электричества.

«Силы и средства противовоздушной обороны продолжают отражать атаку БПЛА. Прошу быть внимательными и осторожными!» — подчеркнул Слюсарь в своем telegram-канале. Пожар, возникший на месте повреждения опоры ЛЭП, был оперативно потушен на площади в четыре квадратных метра. К утру специалисты восстановили подачу электроэнергии.

В Татарстане вводился режим «Беспилотная опасность».

В Республике Татарстан ночью был введен режим «Беспилотная опасность». В аэропортах Казани и Нижнекамска был введен режим «Ковер». Однако сейчас временные ограничения на прием и отправку воздушных судов в аэропортах республики сняты.

В Воронежской области сбили несколько БПЛА.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своем telegram-канале об угрозе удара БПЛА в регионе. Отдельно он предупреждал об опасности Воронеж, Нововоронеж и Лискинский район. Позже ограничение было снято.

Минувшей ночью дежурными силами ПВО над двумя районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены два БПЛА. Как отметил губернатор, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Над Брянской областью уничтожены восемь БПЛА.

Над территорией Брянской области подразделения ПВО Министерства обороны РФ обнаружили и уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем telegram-канале.

По его словам, угрозы для населения нет — пострадавших и разрушений нет. Губернатор также отменил угрозу беспилотной опасности.

