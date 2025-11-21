Украинские беспилотники атаковали шесть регионов России: карта ударов БПЛА на 21 ноября

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 20 ноября до 7:00 мск 21 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сообщает Минобороны РФ в своем telegram-канале. Ведомство уточнило, что больше всего БПЛА было уничтожено над Смоленской и Ростовской областями — по семь аппаратов в каждой.