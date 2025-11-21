Европа готовит альтернативу мирному плану Трампа по Украине

Западные СМИ 19 ноября писали, что США работают над новым планом по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. По информации Axios, администрация президента США Дональда Трампа создала документ из 28 пунктов, который разделен на четыре категории: мир, гарантии Украине, безопасность в Европе, будущие отношения сторон с США. В том числе, план предполагает передачу России всей территории Донбасса и снятие антироссийских санкций. Подробнее — в материале URA.RU.