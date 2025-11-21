Ричмонд
Европа готовит альтернативу мирному плану Трампа по Украине

Европейские лидеры разрабатывают альтернативный мирный план по Украине, который может стать конкурентом инициативе президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Европейские лидеры планируют разработать новый план по Украине в течение нескольких дней.

«Европа надеется подготовить план в течение нескольких дней, но Киев пока не взял на себя обязательство присоединиться к нему», — говорится в материале WSJ. По данным издания, европейские лидеры остались недовольны содержанием мирного плана Трампа, поэтому решили разработать свой вариант соглашения, который, по их мнению, будет включать более выгодные для Киева условия.

Ранее глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас заявляла, что Евросоюз не участвовал в подготовке плана Трампа по урегулированию конфликта. По ее словам, эти инициативы разрабатывались без консультаций с Брюсселем и столицами государств ЕС, передает «Общественная служба новостей».

Западные СМИ 19 ноября писали, что США работают над новым планом по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. По информации Axios, администрация президента США Дональда Трампа создала документ из 28 пунктов, который разделен на четыре категории: мир, гарантии Украине, безопасность в Европе, будущие отношения сторон с США. В том числе, план предполагает передачу России всей территории Донбасса и снятие антироссийских санкций. Подробнее — в материале URA.RU.

