В ЯНАО потерялась семья с четырьмя маленькими детьми

«В ЕДДС Надымского района ночью 21 ноября поступило сообщение, что у семьи из шести человек, четверо из которых дети, сломался снегоход. Они направлялись в стойбище в районе озера Сорото, где у них находится чум и стадо оленей», — рассказал корреспонденту агентства собеседник.