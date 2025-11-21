Ричмонд
В ЯНАО потерялась семья с четырьмя маленькими детьми

В Надымском районе ЯНАО семья с четырьмя детьми в возрасте от шести до полутора лет потерялась в тундре из-за сломавшегося снегохода. Глава семьи смог связаться по спутниковому телефону со спасательной службой, сообщили URA.RU источники.

В ЯНАО спасатели ведут поиски тундровиков с детьми.

«В ЕДДС Надымского района ночью 21 ноября поступило сообщение, что у семьи из шести человек, четверо из которых дети, сломался снегоход. Они направлялись в стойбище в районе озера Сорото, где у них находится чум и стадо оленей», — рассказал корреспонденту агентства собеседник.

В департаменте гражданской защиты пояснили, что после поступления сообщения на поиски выехали спасатели «Ямалспас». Поиски ведутся в районе трассы Надым — Салехард.