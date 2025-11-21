Воронежские приставы поймали мать-алиментщицу на букет в день рождения

Приставы по телефону никак не могли добиться от должницы адреса, где она проживает. Поэтому придумали хитрость: в день рождения позвонили ей якобы от службы доставки и спросили, куда привезти букет. Должница с радостью продиктовала место. А когда букет привезли, оказалось, что за дверью ее ждали приставы. Женщине напомнили, что встречать день рождения лучше с чистой совестью, сообщили в УФССП по Воронежской области.