Воронежские приставы поймали мать-алиментщицу на букет в день рождения

В Воронеже к нестандартной схеме встречи с должницей прибегли судебные приставы Советского районного отделения. Сотрудники ведомства только с помощью букета узнали, где проживает скрывающаяся девушка, объявленная в розыск.
Жительница Воронежа бросила сына на отца и задолжала по алиментам на содержание ребенка 240 тыс рублей. Нерадивую мать привлекли к административной ответственности, предупредив о возбуждении уголовного дела. Но она не погасила долг и к тому же стала скрываться.
Приставы по телефону никак не могли добиться от должницы адреса, где она проживает. Поэтому придумали хитрость: в день рождения позвонили ей якобы от службы доставки и спросили, куда привезти букет. Должница с радостью продиктовала место. А когда букет привезли, оказалось, что за дверью ее ждали приставы. Женщине напомнили, что встречать день рождения лучше с чистой совестью, сообщили в УФССП по Воронежской области.