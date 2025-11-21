Shot: Россиянка чуть не погибла после укуса медузы в Дубае

В сентябре отдых в Таиланде обернулся настоящим кошмаром для российских туристов из-за нашествия опасных медуз, известных как португальский кораблик, или физалия. Их укусы оставляют на коже глубокие, разъедающие ожоги, которые не заживают месяцами. «Вечерняя Москва» узнала, какие еще опасности поджидают российских туристов в открытой воде.