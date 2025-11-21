В Славянске-на-Кубани два человека пострадали при падении обломков БПЛА ВСУ

Два человека пострадали в результате падения обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани. Об этом в пятницу, 21 ноября, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
«Домовладения по семи адресам получили повреждения крыш, окон и дверей», — уточнили в региональном оперштабе.
На местах происшествий работают специалисты. Восстановить поврежденное имущество жителям поможет администрация муниципалитета.
Из-за атаки БПЛА в Славянском районе отменили занятия в школах, детсадах и учреждения дополнительного образования. Занятия также рекомендовано отменить в учреждениях среднего и высшего профобразования.
Обломками БПЛА повреждены два частных дома в Красноармейском районе Кубани. Никто не пострадал.
Напомним, в Ростовской области из-за атаки БПЛА ВСУ повреждена опора ЛЭП. Без света остались более 200 домов.
В Минобороны сообщили, что силы ПВО за ночь сбили 33 украинских дрона над шестью регионами РФ и Черным морем.