Начальника отдела Госалкогольинспекции Татарстана задержали за взятку

Как полагает следствие, с мая по октябрь этого года инспектор Госкомитета Татарстана по биоресурсам передал начальнику отдела лицензирования Госалкогольинспекции республики 150 тысяч рублей от местного бизнесмена. За них тот выдал лицензии на продажу спиртного в двух магазинах Казани. Но в итоге все вскрылось и мужчину задержали.