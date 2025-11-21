Ричмонд
Начальника отдела Госалкогольинспекции Татарстана задержали за взятку

Вместе с ним фигурантом по уголовному делу также проходит и инспектор Госкомитета республики по биоресурсам.

Источник: Комсомольская правда

Начальнику отдела лицензирования Госалкогольинспекции Татарстана были предъявлены обвинения в получении взятки, вместе с ним по уголовному делу проходит и инспектор Госкомитета республики по биоресурсам. Последний обвиняется в посредничестве во взяточничестве, сообщает следственный комитет Татарстана.

«Под тяжестью доказательств фигуранты уголовного дела не только признали причастность к совершению преступления, но и рассказали о других своих правонарушениях. Им также будет дана соответствующая правовая оценка», — также рассказали в ведомстве.

Как полагает следствие, с мая по октябрь этого года инспектор Госкомитета Татарстана по биоресурсам передал начальнику отдела лицензирования Госалкогольинспекции республики 150 тысяч рублей от местного бизнесмена. За них тот выдал лицензии на продажу спиртного в двух магазинах Казани. Но в итоге все вскрылось и мужчину задержали.

«На время следствия для него судом была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — сообщили в МВД Татарстана.