Суд приговорил бывшего вице-премьера Башкирии Алана Марзаева к 13 годам тюрьмы

Бывший исполняющий обязанности вице-премьера правительства Башкирии Алан Марзаев был приговорен к 13 годам тюрьмы и штрафу в 560 миллионов рублей по делу о получении взятки в особо крупном размере. Соответствующее решение вынес Ленинский районный суд Уфы. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.
Как было установлено, преступление Марзаев совершил в период с декабря 2023 года по апрель 2024 года. Тогда он получил от главы дорожно-строительной компании взятку в размере свыше 37 млн рублей, за что пообещал посодействовать в заключении контрактов в Уфе. Затем стороны договорились, что и.о. вице-премьера будет получать 10% от каждого договора, который заключит его подельник.
Однако в сентябре 2024 года Марзаев был взят под стражу. И, хотя он не признавал собственную вину, началось следствие. Теперь же чиновнику вынесен приговор.
«Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил Марзаева к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в десятикратном размере взятки (свыше 560 млн рублей) и с лишением права в течение 12 лет занимать определенные должности», — сказано в сообщении.
При этом подчеркивается, что суд также конфисковал земельный участок, два жилых дома и свыше 37 миллионов рублей, которые Марзаев получил в качестве взятки. Все это будет передано в доход государства.
Тем временем в Свердловской области вынесли приговор криминальному авторитету Марселю Гасанову. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 210.1 УК РФ. То есть, в занятии высшего положения в преступной иерархии. За это суд отправил Гасанова в колонию особо строгого режима на срок в 13 лет.