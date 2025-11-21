Суд приговорил бывшего вице-премьера Башкирии Алана Марзаева к 13 годам тюрьмы

Как было установлено, преступление Марзаев совершил в период с декабря 2023 года по апрель 2024 года. Тогда он получил от главы дорожно-строительной компании взятку в размере свыше 37 млн рублей, за что пообещал посодействовать в заключении контрактов в Уфе. Затем стороны договорились, что и.о. вице-премьера будет получать 10% от каждого договора, который заключит его подельник.