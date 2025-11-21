В Курганской области в ДТП погиб пешеход, шедший по трассе. Видео

«Водитель автомобиля Toyota Camry 1975 года рождения допустил наезд на пешехода, находящегося на проезжей части. В результате полученных травм, пешеход скончался на месте происшествия. Личность погибшего устанавливается», — сообщил начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Кургану Владимир Кудрин.