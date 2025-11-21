Раскрыта сумма ущерба по хищению денег у МО РФ экс-замминистра ДНР Мерваезовой

Дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было возбуждено летом 2023 года. В одно производство объединены пять эпизодов: два — за январь, один — за март 2024 года, ещё один — за сентябрь 2023-го. Потерпевшими признаны около пяти структур Минобороны. Речь идёт о строительстве социально значимых объектов в разных регионах, включая московскую школу, суворовское училище в Иркутске, а также объекты в военных городках Тувы, Хакасии, Новосибирской и Мурманской областей.