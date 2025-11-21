Раскрыта сумма ущерба по хищению денег у МО РФ экс-замминистра ДНР Мерваезовой

В материалах уголовного дела о масштабных хищениях при возведении объектов Минобороны, оказавшихся в распоряжении ТАСС, фигурирует сумма ущерба свыше 9 млрд рублей — почти вдвое больше ранее озвученной.
Как выяснилось, следствие установило, что с июля 2019-го по март 2023 года группа лиц во главе с бывшим бенефициаром АО «ВСК» Евгением Горбачевым и экс-первым замминистра строительства ДНР Юлией Мерваезовой получила доступ к авансам по 14 госконтрактам, заключённым с ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам» и «Военно-строительной компанией». По версии следствия, деньги выводились, обналичивались, а документация подделывалась для сокрытия схемы.
В материалах указано, что Мерваезова отвечала за получение авансов, движение средств по спецсчетам и оформление фиктивных бухгалтерских документов. Правоохранители не исключают, что сумма ущерба «вероятно, ещё возрастёт».
Дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было возбуждено летом 2023 года. В одно производство объединены пять эпизодов: два — за январь, один — за март 2024 года, ещё один — за сентябрь 2023-го. Потерпевшими признаны около пяти структур Минобороны. Речь идёт о строительстве социально значимых объектов в разных регионах, включая московскую школу, суворовское училище в Иркутске, а также объекты в военных городках Тувы, Хакасии, Новосибирской и Мурманской областей.
По данным суда, Горбачев осенью 2024 года получил 5,5 года лишения свободы за мошенничество на сумму более 230 млн рублей. Его соучастник Прудников в ходе предыдущего разбирательства уехал по контракту в зону СВО, где был назначен пекарем в подразделении обеспечения танковой армии. Позже его этапировали в Москву для очных ставок, после чего всем фигурантам предъявили новые обвинения.
Читайте также: Мрачная история Иволгинского потрошителя Кегашбека Орунбаева.