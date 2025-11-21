Ричмонд
Суд обязал ПФР назначить досрочную пенсию женщине из Ноябрьска после иска прокуратуры

Отказ Пенсионного фонда в досрочной пенсии жительнице Ноябрьска признан незаконным.

Прокуратура города Ноябрьска добилась через суд назначения досрочной пенсии местной жительнице, которой изначально было отказано из-за рождения детей за границей. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Установлено, что в июне 2025 года Отделением фонда пенсионного и социального страхования России по ЯНАО женщине отказано в назначении досрочной страховой пенсии по старости по причине рождения двух детей на территории иностранного государства», — сообщили в прокуратуре.

Поводом для обращения в суд стал отказ Пенсионного фонда, мотивированный тем, что двое детей женщины были рождены на территории иностранного государства. Суд согласился с доводами прокурора и обязал назначить женщине пенсию с июня 2025 года. Исполнение судебного решения находится на контроле у городской прокуратуры.