Суд обязал ПФР назначить досрочную пенсию женщине из Ноябрьска после иска прокуратуры

Поводом для обращения в суд стал отказ Пенсионного фонда, мотивированный тем, что двое детей женщины были рождены на территории иностранного государства. Суд согласился с доводами прокурора и обязал назначить женщине пенсию с июня 2025 года. Исполнение судебного решения находится на контроле у городской прокуратуры.