Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кадры с места схода грузового поезда в Тайшетском районе попали на видео

Из-за происшествия были задержаны семь пассажирских поездов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

21 ноября 2025 года в 01:15 по местному времени на 4565 километре перегона Алзамай — Облепиха Восточно-Сибирской железной дороги в Тайшетском районе локомотив и восемь вагонов грузового поезда сошли с рельсов.

— По предварительной информации, причиной инцидента стало оставление постороннего предмета на железнодорожных путях сотрудниками, которые занимались их ремонтом, — рассказали КП-Иркутск в Восточном межрегиональном СУТ СК России.

Из-за происшествия были задержаны семь пассажирских поездов: из Иркутска в Тайшет, Красноярск, Абакан, из Читы и Владивостока в Москву и в обратном направлении. Следователи заведели уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение по неосторожности крупного ущерба».