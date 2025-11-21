Кадры с места схода грузового поезда в Тайшетском районе попали на видео

Из-за происшествия были задержаны семь пассажирских поездов: из Иркутска в Тайшет, Красноярск, Абакан, из Читы и Владивостока в Москву и в обратном направлении. Следователи заведели уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение по неосторожности крупного ущерба».