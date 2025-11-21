Раскрыта шокирующая деталь дела Богородского маньяка, связанная с его сыном

Стало известно, что 46-летний Дмитрий Артамошин, известный как Богородский маньяк, заставлял своего девятилетнего сына присутствовать при издевательствах над жертвами в Подмосковье. Сейчас с ребёнком работают психологи и врачи, у мальчика зафиксированы шрамы и признаки тяжёлой психической травмы.
По данным специалистов, 9-летний школьник неоднократно становился свидетелем насилия над молодыми женщинами, которых отец приводил домой под видом няни для ребёнка. Как следует из материалов проверки, Артамошин угрозами и силой вынуждал сына смотреть на происходящее. Попытки отвернуться или уйти пресекались побоями, передает телеграм-канал Baza.
Медики констатировали у мальчика множественные физические повреждения, а также выраженные симптомы посттравматического стрессового расстройства. Ребёнок сильно запуган, на теле обнаружены шрамы и следы перенесённых травм.
Как установило следствие, по указанию отца школьник регулярно пил некий «невкусный сок». После этого он терял сознание на долгие часы. Сейчас назначены экспертизы, чтобы выяснить состав жидкости и возможные последствия для здоровья ребёнка.
С ребёнком уже работают психологи и врачи. Следственные органы оценивают, почему многочисленные признаки неблагополучия в семье остались без реакции. Идёт проверка действий и возможной халатности со стороны соцработников и контролирующих служб, которые должны были отслеживать ситуацию вокруг семьи Артамошина.
Напомним, в Подмосковье задержан 46-летний Дмитрий Артамошин, которого следствие считает серийным насильником и убийцей. По версии органов, он искал жертв среди девушек, откликнувшихся на объявления о работе няней, приглашал к себе в дом в одном из подмосковных садовых товариществ, где насиловал, заставлял употреблять наркотики и убивал.
Известно о двух пропавших женщинах, которых следствие связывает с Артамошиным. Это 19-летняя Алена Б. и 25-летняя Мария В. Обе исчезли с разницей ровно в три месяца. След девушек обрывается в районе подмосковного садового товарищества, куда они направлялись к предполагаемому работодателю. Их тела пока не найдены.
Уголовное дело продолжает расширяться по мере появления новых эпизодов и обстоятельств, следствие продолжается.
