Раскрыта шокирующая деталь дела Богородского маньяка, связанная с его сыном

Известно о двух пропавших женщинах, которых следствие связывает с Артамошиным. Это 19-летняя Алена Б. и 25-летняя Мария В. Обе исчезли с разницей ровно в три месяца. След девушек обрывается в районе подмосковного садового товарищества, куда они направлялись к предполагаемому работодателю. Их тела пока не найдены.