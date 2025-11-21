Два театра из Башкирии претендуют на «Золотую маску»

Премия «Золотая маска» в 32-й раз определит лучшие спектакли театрального сезона 2024−2025 годов. Два театральных коллектива из Башкирии попали в число номинантов Российской национальной премии. Уфимский татарский театр «Нур» и Башкирский театр кукол представят свои работы в разных категориях. Кроме того, в длинный список премии вошла постановка Башкирского театра драмы имени Мажита Гафури.