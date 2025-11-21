После тройного ДТП на Красном Пути в больницу попали четверо омичей

По предварительной информации ГИБДД, 37-летний водитель «Лады Приора», двигаясь по улице Красный Путь со стороны проспекта Мира, не уступил дорогу встречному транспорту. Автомобиль столкнулся с «Хендай Солярис» под управлением 36-летнего шофера. Это произошло на регулируемом перекрестке с улицей Институтской.