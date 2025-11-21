После тройного ДТП на Красном Пути в больницу попали четверо омичей

В 23:15 накануне, 20 ноября, в Советском округе Омска произошло ДТП с участием трех легковых машин. В полиции уточнили, что в аварии пострадали четверо человек.
По предварительной информации ГИБДД, 37-летний водитель «Лады Приора», двигаясь по улице Красный Путь со стороны проспекта Мира, не уступил дорогу встречному транспорту. Автомобиль столкнулся с «Хендай Солярис» под управлением 36-летнего шофера. Это произошло на регулируемом перекрестке с улицей Институтской.
«От удара иномарку вынесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с “Хендай Акцент” под управлением мужчины 2001 года рождения», — уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции.
Фото: УМВД России по Омской области.
Помощь врачей потребовалась всем трем водителям, а также одному из пассажиров — мужчине 2000 года рождения. Всех пострадавших доставили в медучреждение.
Окончательные причины и обстоятельства инциденте будут установлены в ходе проведении проверки.
