Средства ПВО сбили шесть дронов над южными регионами России

Министерство обороны РФ отчиталось о результатах работы систем ПВО в течение часа над южной частью страны.

Источник: Life.ru

Как проинформировали в военном ведомстве, в период с 07:00 до 08:00 мск дежурные средства ПВО осуществили уничтожение шести украинских беспилотных аппаратов самолётного типа. Было отмечено, что распределение сбитых целей было следующим: три БПЛА нейтрализованы над Ростовской областью, два — над Краснодарским краем, и один — над Астраханской областью.

Напомним, за прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 33 дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Система ПВО сбила по семь беспилотников над Смоленской и Ростовской областями. Шесть БПЛА ликвидировали над Белгородской областью, пять — над акваторией Чёрного моря, четыре — над территорией Республики Крым. По два дрона уничтожили над Воронежской областью и территорией Краснодарского края.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше