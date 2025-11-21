Ричмонд
На трассе под Воронежем в столкновении с фурой погиб водитель легковушки

Годовалый ребенок пострадал в смертельном ДТП на воронежской трассе.

Источник: МВД России по Воронежской области

Сотрудники Госавтоинспекции Воронежской области устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Павловском районе, которое произошло днем 20 ноября.

Около 16.10 на 642-м километре автодороги «М-4 “Дон”, по предварительным данным дорожной полиции, 35-летний водитель автомобиля “Лада Веста” не выдержал необходимую безопасную дистанцию до впереди двигавшегося грузовика “Шакман” с полуприцепом и врезался в него.

Водитель легковушки от полученных травм умер на месте аварии до приезда медиков, травмы получили три его пассажира — 1, 8 и 29 лет, их доставили в больницу.