Rolls-Royce сгорел в Петроградском районе

Премиальную иномарку не могли потушить больше часа.

Источник: Комсомольская правда

Премиальный автомобиль Rolls-Royce сгорел в Петроградском районе прошедшей ночью. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в ночь на 21 ноября — в 1:11. Вспыхнула машина в Вытегорском переулке около дома № 1.

— На тушение пожара выезжали десять сотрудников личного состава с двумя единицами техники, — рассказали спасатели.

Как выяснилось, пламя охватило моторный отсек и салон машины. Потушить огонь удалось лишь спустя больше часа — в 2:22. По предварительной информации, никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее «КП-Петербург» писала, что пожар в ресторане на углу Итальянский и Караванной улиц потушили. Огонь вспыхнул в подсобном помещении.