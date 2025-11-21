Премиальный автомобиль Rolls-Royce сгорел в Петроградском районе прошедшей ночью. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.
Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в ночь на 21 ноября — в 1:11. Вспыхнула машина в Вытегорском переулке около дома № 1.
— На тушение пожара выезжали десять сотрудников личного состава с двумя единицами техники, — рассказали спасатели.
Как выяснилось, пламя охватило моторный отсек и салон машины. Потушить огонь удалось лишь спустя больше часа — в 2:22. По предварительной информации, никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.
