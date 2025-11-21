Baza: Богородский маньяк заставлял 9-летнего сына смотреть на изнасилование жертв

Девятилетний сын богородского маньяка Дмитрия Артамошина стал свидетелем насилия над женщинами, которое совершал его отец. Артамошин угрозами заставлял ребенка смотреть на происходящее, а в случае неповиновения применял силу. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Мальчик получил физические травмы и шрамы, а психологи фиксируют у него выраженные признаки посттравматического стрессового расстройства. Состояние ребенка оценивается как запуганное и нестабильное, он находится под постоянным наблюдением специалистов.
По информации источников, Артамошин заставлял сына пить неизвестное вещество, которое вызывало у мальчика длительные потери сознания. Врачи и психологи сейчас исследуют последствия этого воздействия на здоровье ребенка.
Следственные органы проверяют действия соцработников и взрослых, которые могли контролировать ребенка, на предмет халатности и невыполнения обязанностей по защите детей, передает Telegram-канал.
Житель Богородского округа Подмосковья, расправлявшийся с девушками, весной подал заявление о пропаже своей жены. Женщина уехала в Санкт-Петербург и затем перестала выходить на связь.
Правоохранители задержали мужчину и предъявили ему обвинение в убийстве двух девушек, склонении к употреблению наркотиков, а также в изнасиловании.