Baza: Богородский маньяк заставлял 9-летнего сына смотреть на изнасилование жертв

Девятилетний сын богородского маньяка Дмитрия Артамошина стал свидетелем насилия над женщинами, которое совершал его отец. Артамошин угрозами заставлял ребенка смотреть на происходящее, а в случае неповиновения применял силу. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.