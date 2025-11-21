Лишение свободы на 3,5 года. Завотделения витебской больницы осудили за взятки и незаконные вознаграждения

По материалам дела, обвиняемый — заведующий травматолого-ортопедическим отделением больницы. Он в период с декабря 2022 года по июнь 2023 года организовал для одной из пациенток ее госпитализацию и операцию по замене тазобедренного сустава. За это получил от ее дочери, а также иного лица взятку в $500.
Далее он уже как врач отделения за проведение послеоперационного лечения женщины получил еще $200 как вознаграждение.
Также фигурант в качестве взятки принял $20. Получил он их за организацию временного нахождения вне больницы пациента с выдачей медицинских препаратов, необходимых для продолжения лечения вне стационара. Также принял деньги от других пациентов за надлежащее проведение запланированной операции и личное осуществление лечения без надлежащего документального оформления.
Обвиняемому назначили срок лишения свободы в три года шесть месяцев, а также штраф, размер которого — 500 базовых величин. Кроме того, он лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей, на пять лет.