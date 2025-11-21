Лишение свободы на 3,5 года. Завотделения витебской больницы осудили за взятки и незаконные вознаграждения

По материалам дела, обвиняемый — заведующий травматолого-ортопедическим отделением больницы. Он в период с декабря 2022 года по июнь 2023 года организовал для одной из пациенток ее госпитализацию и операцию по замене тазобедренного сустава. За это получил от ее дочери, а также иного лица взятку в $500.