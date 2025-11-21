МВД: в Беларуси растет число иностранцев, вовлеченных в оборот наркотиков

«С начала года сократилось число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, снизилось число наркопреступлений, совершенных ранее судимыми, на треть стало меньше задержанных подростков», — сообщил заместитель начальника главного управления по борьбе с наркопреступлениями МВД Беларуси полковник милиции Андрей Кудрицкий.
При этом Кудрицкий отметил, что среди причастных к обороту наркотиков в 2025 году стало больше иностранцев.
«С начала этого года к ответственности привлечены свыше 120 человек из 20 стран», — отметил замначальника главка.
В данной связи он привел ряд примеров — во время проведения одного из комплексов мероприятий милиция задержала восемь иностранцев, у которых было изъято более 10 килограммов наркотиков.
«В их числе было два гражданина России, которые перевозили 3,5 килограмма “Альфа-PVP”, — сказал представитель МВД.
Также в этом году в Беларуси задержали иностранца, у которого при себе было около пяти килограммов опасного психотропа.
Кудрицкий также отметил, что число граждан Беларуси, вовлеченных в распространение наркотиков, сокращается. По его словам, в стране идет масштабная информационная работа о том, какие длительные сроки грозят за распространение наркотических и психотропных веществ.
Как ранее сообщал Sputnik, несколько лет назад в Беларуси ужесточили наказание за данный вид преступлений.
Таким образом, в настоящее время в Беларуси уголовная ответственность за сбыт наркотиков, в том числе за передачу координат закладок через интернет, наступает с 14 лет.
Максимальный срок наказания за сбыт наркотиков в Беларуси — 25 лет лишения свободы.