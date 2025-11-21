Ричмонд
Генпрокурор потребовал запретить в РФ польский «Съезд народных депутатов»

Генеральный прокурор России Александр Гуцан направил в Верховный суд РФ административный иск о признании польского объединения «Съезд народных депутатов» террористической организацией.

Об этом сообщили на сайте Министерства юстиции РФ. Как выяснилось, дело зарегистрировано под номером АКПИ25−887с.

В иске Генпрокуратура требует признать незарегистрированную иностранную структуру Kongres Deputowanych Ludowych террористической и полностью запретить её деятельность на территории России. Организация относится к польской юрисдикции.

По данным Минюста, заседание назначено на 8 декабря. Рассматривать заявление будет Верховный суд РФ.

