Генпрокурор потребовал запретить в РФ польский «Съезд народных депутатов»

Генеральный прокурор России Александр Гуцан направил в Верховный суд РФ административный иск о признании польского объединения «Съезд народных депутатов» террористической организацией.
Об этом сообщили на сайте Министерства юстиции РФ. Как выяснилось, дело зарегистрировано под номером АКПИ25−887с.
В иске Генпрокуратура требует признать незарегистрированную иностранную структуру Kongres Deputowanych Ludowych террористической и полностью запретить её деятельность на территории России. Организация относится к польской юрисдикции.
По данным Минюста, заседание назначено на 8 декабря. Рассматривать заявление будет Верховный суд РФ.
