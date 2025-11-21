Ричмонд
Подросток в Бресте прострелил палец купленным на маркетплейсе пистолетом

21 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте подросток прострелил себе палец пневматическим газобаллонным пистолетом, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Государственный комитет судебных экспертиз.

Источник: ГКСЭ

За помощью к медикам обратился юноша 2010 года рождения. По его словам, травму он получил, случайно выстрелив себе в палец из пистолета. О происшествии сообщили правоохранителям, которые провели проверку по месту жительства молодого человека. Сотрудники обнаружили и изъяли пистолет, передали его для исследования.

«Специалист Брестского межрайонного отдела ГКСЭ установил, что пневматический газобаллонный пистолет изготовлен заводским способом и предоставлен на экспертизу в пригодном для стрельбы состоянии. Средняя дульная энергия данного пистолета при экспериментальной стрельбе составила 2,22 Дж», — отметили в Государственном комитете судебных экспертиз.

Родители юноши рассказали, что пистолет купили на маркетплейсе и подарили сыну. Они не предполагали, что этим оружием можно причинить повреждения.