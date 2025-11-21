Подросток в Бресте прострелил палец купленным на маркетплейсе пистолетом

За помощью к медикам обратился юноша 2010 года рождения. По его словам, травму он получил, случайно выстрелив себе в палец из пистолета. О происшествии сообщили правоохранителям, которые провели проверку по месту жительства молодого человека. Сотрудники обнаружили и изъяли пистолет, передали его для исследования.