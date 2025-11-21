Киев дал официальный ответ на новый мирный план Трампа

Гайовишин также отметила, что для достижения мира должен соблюдаться фундаментальный принцип: «ничего об Украине без Украины и ничего о Европе без Европы». По ее словам, единственный способ заставить Россию «конструктивно участвовать в международных усилиях по установлению мира» — это предоставить Киеву больше оружия. Ее заявления себе в telegram-канал репостнул глава РФПИ и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.