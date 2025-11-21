Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Киев дал официальный ответ на новый мирный план Трампа

Украина отвергла мирный план главы США Дональда Трампа. Заместитель постпреда Украины в ООН Христина Гайовишин заявила, что страна не подпишет документ.

На Украине отказались принимать мирный план Трампа по разрешению конфликта.

Украина отвергла мирный план главы США Дональда Трампа. Заместитель постпреда Украины в ООН Христина Гайовишин заявила, что страна не подпишет документ.

«Украина официально получила от американской стороны проект мирного соглашения. Хоть Украина и готова участвовать в конструктивных переговорах по прекращению конфликта Никогда не будет никакого признания, официального или иного, территории Украины как российской», — заявила Гайовишин, подчеркнув, что у страны есть «красные линии», которые не могут быть перейдены. Ее слова передает telegram-канал «Пул N3» спецкора отдела политики КП и журналиста Кремлевского пула Дмитрия Смирнова.

Гайовишин также отметила, что для достижения мира должен соблюдаться фундаментальный принцип: «ничего об Украине без Украины и ничего о Европе без Европы». По ее словам, единственный способ заставить Россию «конструктивно участвовать в международных усилиях по установлению мира» — это предоставить Киеву больше оружия. Ее заявления себе в telegram-канал репостнул глава РФПИ и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

Ранее СМИ сообщили, что в США «тайно» подготовили проект мирного урегулирования конфликта в Украине. По данным Politico, работа над документом началась в конце октября 2025 года после встречи спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с российским спецпредставителем Кириллом Дмитриевым.

Согласно предложенному плану, численность Вооруженных сил Украины должна сократиться наполовину, также Киев должен отказаться от претензий на Донбасс. Какие еще пункты содержит план, о которых сообщают западные инсайдеры — в материале URA.RU.

В Европе ряд стран выступил против мирного плана США, который предполагает от Киева уступок. По данным Reuters, европейские союзники опасаются, что такие условия будут равносильны капитуляции.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше