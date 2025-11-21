Киев дал официальный ответ на новый мирный план Трампа

На Украине отказались принимать мирный план Трампа по разрешению конфликта.
Украина отвергла мирный план главы США Дональда Трампа. Заместитель постпреда Украины в ООН Христина Гайовишин заявила, что страна не подпишет документ.
«Украина официально получила от американской стороны проект мирного соглашения. Хоть Украина и готова участвовать в конструктивных переговорах по прекращению конфликта Никогда не будет никакого признания, официального или иного, территории Украины как российской», — заявила Гайовишин, подчеркнув, что у страны есть «красные линии», которые не могут быть перейдены. Ее слова передает telegram-канал «Пул N3» спецкора отдела политики КП и журналиста Кремлевского пула Дмитрия Смирнова.
Гайовишин также отметила, что для достижения мира должен соблюдаться фундаментальный принцип: «ничего об Украине без Украины и ничего о Европе без Европы». По ее словам, единственный способ заставить Россию «конструктивно участвовать в международных усилиях по установлению мира» — это предоставить Киеву больше оружия. Ее заявления себе в telegram-канал репостнул глава РФПИ и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.
Ранее СМИ сообщили, что в США «тайно» подготовили проект мирного урегулирования конфликта в Украине. По данным Politico, работа над документом началась в конце октября 2025 года после встречи спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с российским спецпредставителем Кириллом Дмитриевым.
Согласно предложенному плану, численность Вооруженных сил Украины должна сократиться наполовину, также Киев должен отказаться от претензий на Донбасс. Какие еще пункты содержит план, о которых сообщают западные инсайдеры — в материале URA.RU.
В Европе ряд стран выступил против мирного плана США, который предполагает от Киева уступок. По данным Reuters, европейские союзники опасаются, что такие условия будут равносильны капитуляции.